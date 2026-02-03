Si avvicina il debutto italiano di Otaku Vampire’s Love Bite, la nuova commedia romantica dell’autrice di Kamisama Kiss. In Italia arriverà all’inizio di febbraio, pronto a conquistare i lettori di fumetti e appassionati di storie d’amore con un tocco di vampiri e umorismo. Potrebbe essere la lettura perfetta per San Valentino, tra fumetterie, librerie e store online.

L’attesa è quasi terminata, a inizio febbraioarriverà in fumetteria, libreria, store online e in digitale OTAKU VAMPIRE’S LOVE BITE. Dopo il grande successo di KAMISAMA KISS, serie che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo lasciando un segno indelebile nel panorama degli shojo manga, Julietta Suzuki torna a far felici i suoi tanti fan con una nuova, frizzante serie romantica che mescola vampiri e passione otaku in una storia capace di far breccia nei cuori e strappare più di una risata. La protagonista è Hina, una vampira con un’anima da vera otaku che lascia la Romania per realizzare il suo sogno più grande, trasferirsi in Giappone e immergersi completamente nel mondo degli anime e dei manga che tanto ama. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - OTAKU VAMPIRE’S LOVE BITE: la nuova commedia romantica dell’autrice di KAMISAMA KISS arriva in Italia per festeggiare al meglio San Valentino

