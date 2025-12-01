Le PMI continuano a costituire la spina dorsale del tessuto produttivo italiano e negli anni hanno mostrato una grande capacità di crescere, innovare e competere. La sfida è ora trasformare questi successi in ulteriore crescita e sviluppo; un percorso che spesso richiede l'accesso a risorse come quelle offerte dal mercato dei capitali e a competenze manageriali specifiche. Il private banking sempre più spesso si propone come snodo tra il mondo di queste PMI e l'universo della finanza e del corporate advisory ad alto valore aggiunto. In un convegno a Roma, “Le imprese fra innovazione e crescita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Banca Generali, come il private banking accompagna le imprese romane verso il futuro