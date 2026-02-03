Questa mattina l’Orto Botanico di Milano si anima con i raggi di sole che illuminano i fiori nel cuore della città. I visitatori amano passeggiare tra le piante e i colori, trovando un angolo di pace tra le strade affollate. La natura si mostra viva e vibrante, offrendo un momento di relax a chi si ferma a guardare.

Orto Botanico di Milano: i fiori del raggio di luce che illuminano il cuore della città

Ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa invita a una visita guidata alle sue collezioni vegetali.

Argomenti discussi: Vanishing Trees, l'installazione di Debora Hirsch in mostra a Milano; Dalla parte della natura; Roma, il responsabile dell'Orto botanico: Pini caduti? Chiome e radici vanno curate tutti i giorni; Silent friend. La poesia della natura nel nuovo film di Ildikó Enyedi.

L'Orto Botanico di Pavia riapre dopo un anno di restyling delle antiche serre progettate da PiermariniLe serre Scopoliane progettate dal Piermarini dopo il restyling, e nuove collezioni botaniche che arricchiscono il già cospicuo patrimonio floreale. L'Orto Botanico di Pavia, il più antico della ... milano.corriere.it

A Milano nuovo albero monumentale all'Orto botanico di BreraMilano ha un nuovo albero monumentale. Si tratta di un esemplare di noce del Caucaso radicato nell'arboreto dell'Orto Botanico di Brera della Statale di Milano. Il riconoscimento è stato ... ansa.it

