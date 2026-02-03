Orologi e occhiali per i giochi olimpici di Milano-Cortina | nuove tendenze nel Brianza

A Seveso, in Brianza, l’Ottica Allievi ha mostrato una nuova linea di occhiali e orologi ispirata ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La collezione punta a catturare lo spirito olimpico con design moderni e originali. I clienti hanno già iniziato a curiosare tra le novità, tra cui modelli che richiamano le atmosfere delle olimpiadi. La presentazione è stata l’occasione per mettere in evidenza come anche nel settore degli accessori si seguano le tendenze legate

In Brianza, a Seveso, l’Ottica Allievi ha presentato una nuova collezione di occhiali ispirata alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’idea, nata in occasione dell’evento sportivo più atteso dell’anno, vede nel design dei modelli una chiara omaggio ai cinque cerchi olimpici, con montature colorate e diverse forme che riflettono l’identità del simbolo sportivo. La proposta, lanciata in vista della fiaccola olimpica che arriverà a Milano-Cortina il 3 febbraio 2026, è stata accolta con entusiasmo dagli spettatori e i turisti che si preparano a seguire l’evento. Gli occhiali, ormai non soltanto strumenti per la correzione della vista, ma anche elementi di stile, rappresentano una nuova tendenza nel mondo del fashion accessorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orologi e occhiali per i giochi olimpici di Milano-Cortina: nuove tendenze nel Brianza Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, da oggi 26 nuove esperienze con atleti medagliati In Brianza arrivano gli occhiali per le Olimpiadi Milano-Cortina A Seveso, l’Ottica Allievi ha deciso di creare occhiali speciali per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Shop occhiali ingrandimento per elettronica Shop Lente Ingrandimento con Luce Occhiali Ingrandimento Ricaricabile Tramite USB Testa Regolabile con Lente di Ingrandimento con 5 Lenti 1.0X 1.5X 2.0X 2.5X 3.5X per Lettura Riparazione Occhiali Amazon ...; Hamilton dal cinema ai videogame: perché oggi è l’orologio dei creatori di mondi; Trimestrale Safilo, occhi puntati sull’impatto dei tassi di cambio sui conti; Via con orologi e gioielli, svaligiato un banco della Fiera Antiquaria. Dispositivi indossabili, il marchio IMIKI sbarca in Italia con orologi e occhiali smartPartiamo dal mondo degli smartwatch. IMIKI propone tre modelli di orologi intelligenti e dal prezzo certamente concorrenziale: IMIKI Frame (Lite, Frame e Frame Pro) che si distinguono per una cassa ... tg24.sky.it Occhiali, cuffie e orologi smart: quanta tecnologia possiamo indossare?Dalle big tech passando per il Ces di Las Vegas ecco le ultime novità nel campo delle wearable, le tecnologie indossabili che stanno gradualmente entrando nella nostra vita ... msn.com Da Bolzano a Milano Cortina: Galassiti scelto per il ghiaccio olimpico dell'hockey. - facebook.com facebook Ventisei vini per brindare alle Olimpiadi di Milano-Cortina x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.