Oriana Sabatini | Gravidanza difficile la bambina nascerà in Italia

Oriana Sabatini sceglie di parlare apertamente della sua gravidanza, confessando che non è stato facile. La cantante e attrice, moglie di Dybala, ha raccontato di aver attraversato momenti complicati, sia dal punto di vista fisico che emotivo. Ora, con la sua bambina in arrivo, ha deciso di condividere tutto, rivelando che il parto si svolgerà in Italia.

Oriana Sabatini rompe il silenzio e racconta senza filtri la gravidanza. Ospite di una trasmissione argentina, la cantante e attrice, moglie di Paulo Dybala, ha parlato apertamente delle difficoltà fisiche ed emotive che sta attraversando in questi mesi. «Mentirei se dicessi che sto bene. È un dolore cronico e nessuno mi aveva avvisato che sarebbe successo», ha spiegato Oriana Sabatini, descrivendo un periodo complesso, lontano dall’immagine patinata spesso associata alla maternità. Sabatini ha poi confermato che la bambina nascerà in Italia, una scelta legata sia a motivazioni personali sia alla carriera del marito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

