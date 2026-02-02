Tragico incidente sul lavoro a Guidonia operaio 55enne muore travolto dal cemento mente pulisce un silo

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Guidonia Montecelio un operaio di 55 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Mentre stava pulendo un silo, è stato travolto dal cemento e non è riuscito a salvarsi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare. È il terzo morto sul lavoro nel Lazio in questo inizio di 2026.

Tragedia a Guidonia Montecelio per un operaio di 55 anni. Travolto dal materiale grezzo, è morto sul colpo: è il terzo decesso sul lavoro nel Lazio nel 2026.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Guidonia Montecelio

Lucca, incidente sul lavoro: uomo muore travolto dal carico trasportato sul trattore

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato oggi a Marcione, Castiglione in Garfagnana, in provincia di Lucca.

Incidente sul lavoro nel Rodigino: operaio 47enne muore schiacciato dal muletto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Guidonia Montecelio

Argomenti discussi: Operaio muore schiacciato da una gru a Livorno; Incidente sul lavoro a Brancaccio, operaio cade da un ponteggio e muore; Incidente mortale sul lavoro: Tragedia inaccettabile. I sindacati: Operaicidio; Tre morti in cantiere: a Livorno, a Palermo e nell'Aquilano.

tragico incidente sul lavoroIncidente sul lavoro a Guidonia, muore un operaioLa tragedia in un cementificio. L'uomo, 55 anni, stava pulendo un silos quando è stato travolto da materiale grezzo ... rainews.it

tragico incidente sul lavoroTragico incidente sul lavoro a Guidonia, operaio 55enne muore travolto dal cemento mente pulisce un siloTragedia a Guidonia Montecelio per un operaio di 55 anni. Travolto dal materiale grezzo, è morto sul colpo: è il terzo decesso sul lavoro nel Lazio nel ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.