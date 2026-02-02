Tragico incidente sul lavoro a Guidonia operaio 55enne muore travolto dal cemento mente pulisce un silo

Questa mattina a Guidonia Montecelio un operaio di 55 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Mentre stava pulendo un silo, è stato travolto dal cemento e non è riuscito a salvarsi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare. È il terzo morto sul lavoro nel Lazio in questo inizio di 2026.

Tragedia a Guidonia Montecelio per un operaio di 55 anni. Travolto dal materiale grezzo, è morto sul colpo: è il terzo decesso sul lavoro nel Lazio nel 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Guidonia Montecelio Lucca, incidente sul lavoro: uomo muore travolto dal carico trasportato sul trattore Un tragico incidente sul lavoro si è verificato oggi a Marcione, Castiglione in Garfagnana, in provincia di Lucca. Incidente sul lavoro nel Rodigino: operaio 47enne muore schiacciato dal muletto La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Guidonia Montecelio Argomenti discussi: Operaio muore schiacciato da una gru a Livorno; Incidente sul lavoro a Brancaccio, operaio cade da un ponteggio e muore; Incidente mortale sul lavoro: Tragedia inaccettabile. I sindacati: Operaicidio; Tre morti in cantiere: a Livorno, a Palermo e nell'Aquilano. Incidente sul lavoro a Guidonia, muore un operaioLa tragedia in un cementificio. L'uomo, 55 anni, stava pulendo un silos quando è stato travolto da materiale grezzo ... rainews.it Tragico incidente sul lavoro a Guidonia, operaio 55enne muore travolto dal cemento mente pulisce un siloTragedia a Guidonia Montecelio per un operaio di 55 anni. Travolto dal materiale grezzo, è morto sul colpo: è il terzo decesso sul lavoro nel Lazio nel ... fanpage.it Il dibattito sulla sicurezza stradale dopo il tragico incidente mortale in cui ha perso la vita un sessantenne. - facebook.com facebook #Spagna | il Ministro @Antonio_Tajani segue l'evoluzione del tragico incidente ferroviario avvenuto in #Andalusia nella serata di ieri. Al momento non risultano connazionali coinvolti ma le operazioni di identificazione delle vittime sono ancora in corso. Conso x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.