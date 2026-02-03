Omicidio della 22enne a Napoli il cordoglio del sindaco e del prefetto

Il sindaco e il prefetto di Napoli esprimono il loro dolore per la morte di una ragazza di 22 anni uccisa a Ponticelli. Il sindaco ha detto di essere addolorato e ha assicurato che le forze dell’ordine e la magistratura stanno lavorando per chiarire i fatti. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, mentre si aspetta che si faccia luce sulla tragedia.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Addolorato per la morte di questa giovane ragazza di Ponticelli. Le forze dell'ordine e la magistratura sapranno ricostruire i fatti. Ancora più forte sarà il nostro impegno per ridurre le sacche di disagio in quartieri su cui stiamo investendo per la rigenerazione del territorio". Lo scrive sui social il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando il femminicidio di questo pomeriggio. "Le forze dell'ordine e la magistratura stanno già agendo e noi dobbiamo sempre affidarci con fiducia a loro". È il commento del prefetto di Napoli, Michele di Bari, alla notizia della morte della 22enne nel quartiere Ponticelli di Napoli.

