oltre il media spend ecco la trasformazione industriale della comunicazione

La comunicazione sta cambiando davvero. Oggi non si tratta più solo di investire in pubblicità, ma di usare strumenti e strategie che migliorano la produttività e i risultati. Le aziende si rendono conto che comunicare bene può fare la differenza nella corsa alla competizione. La trasformazione è sotto gli occhi di tutti, e riguarda più di quanto si pensi.

Quando la comunicazione diventa un tema di produttività ed efficacia. Negli ultimi anni la comunicazione è diventata uno dei luoghi in cui si concentrano alcune delle trasformazioni più profonde della società contemporanea e della competitività industriale. Non solo perché il media spend è in crescita (in Italia e a livello mondiale), testimoniando che è qui che si gioca una quota crescente degli investimenti delle imprese, ma perché nei media si incontrano – e spesso si scontrano – tecnologia, cultura, modelli di business e organizzazione del lavoro. Parlare di comunicazione oggi significa parlare di attenzione, dati, algoritmi, fiducia.

