Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Paola Magoni rinuncia a portare la fiaccola

Varese, 3 febbraio 2026 – Paola Magoni, ex campionessa di slalom vincitrice a Sarajevo nel 1984, ha deciso di non portare più la fiaccola delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua scelta è personale e sorprende, visto che era stata già inserita tra le tedofore di Bergamo. La motivazione non è stata resa nota, ma la decisione cambia i piani ufficiali dell’ultimo momento.

Varese, 3 febbraio 2026 – Paola Magoni, oro nello slalom a Sarajevo nel 1984, per una scelta personale ha deciso di non partecipare come tedofora a Milano-Cortina 2026 contrariamente a quanto invece era previsto tanto che era stata inserita nell’elenco delle tedofore presenti a Bergamo. Elenco fornito a suo tempo dagli organizzatori di Milano Cortina 2026. Paola Magoni da Selvino, nella Bergamasca, è stata una sciatrice italiana che ha fatto sognare ed esultare l’Italia intera vincendo un grandissimo oro nello slalom delle Olimpiadi di Sarajevo nel 1984. Un’impresa, tanto meravigliosa quanto inaspettata anche se la Magoni aveva dimostrato di avere un grande talento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Paola Magoni rinuncia a portare la fiaccola Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Chico entra nella storia: primo cane a portare la fiaccola olimpica a Milano-Cortina 2026 Chico diventa il primo cane a portare la fiaccola olimpica a Milano-Cortina 2026, segnando un momento unico nella storia delle Olimpiadi. Olimpiadi Invernali, la fiaccola di Milano-Cortina 2026 fa tappa a Salerno Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Programma e risultati; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Milano-Cortina, dal pattinaggio allo sci: prezzi folli per vedere le gare; Milano Cortina 2026: online una nuova sezione dedicata. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Tom Cruise a Mariah Carey a Laura Pausini: tutti i vip alla cerimonia di apertura. Dove vederla in tvManca sempre meno alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A tre giorni dall'inizio dei Giochi, la Cerimonia di Apertura, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro, si ... leggo.it Milano Cortina 2026, le Olimpiadi in diretta integrale su HBO MaxWarner Bros. Discovery è il broadcaster ufficiale di Milano Cortina 2026: oltre 1000 ore di diretta su HBO Max ed Eurosport per raccontare tutte le discipline, gli atleti e l’anima culturale dei Gioch ... panorama.it #Olimpiadi e #Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 #Salerno, Mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 19:00, presso il Circolo Canottieri Irno (Via Porto 41, Salerno), si terrà la presentazione del volume “Dentro le Olimpiadi e le Paraolimpiadi. Milano-Cortina 2026” (a - facebook.com facebook Ventisei vini per brindare alle Olimpiadi di Milano-Cortina x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.