Telese si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026 | ecco il percorso

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Telese Terme è in fermento e si prepara al passaggio della sacra Fiamma Olimpica, in vista dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, che attraverserà il territorio comunale: il 27 dicembre 2025. Secondo il percorso ufficiale reso noto da Milano Cortina 2026 Foundation, la staffetta riprenderà in Campania dopo Caserta: la tappa include – oltre a Telese Terme – la sosta a Benevento, in Piazza IV Novembre. Dunque Telese Terme, oltre alla città capoluogo, è l’unico comune del Sannio ad essere interessato da una tappa della staffetta. Dettagli generali della staffetta Il cammino della Fiamma è iniziato il 26 novembre 2025 a Ancient Olympia (Grecia). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telese si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026: ecco il percorso

