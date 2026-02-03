Olimpiadi da Ice a Winter House | così le proteste di Minneapolis fanno cambiare nome alla sede del team Usa durante le gare

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, l’albergo che ospita la delegazione americana ha cambiato nome. L’Aethos Hotel, noto anche come Ice House, ora si chiama Winter House. La decisione arriva dopo le proteste a Minneapolis, che hanno spinto gli organizzatori a evitare riferimenti a “Ice” nel nome dell’albergo. Gli atleti e i partecipanti americani si preparano a vivere le gare con una nuova denominazione dell’hotel che li accoglie.

Cambia nome l’albergo che ospita la delegazioni Usa alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’edificio che accoglierà atleti, politici e vip americani, ossia l’Aethos Hotel in zona Darsena, è stato rinominato da Ice House a Winter House. Il motivo, neanche a dirlo, risiede nelle proteste che da settimane infiammano gli Stati Uniti e prendono di mira il famigerato comparto anti-immigrazione della polizia americana, l’Ice appunto, accusata di operare con metodi brutali e di essere responsabile degli omicidi di Renee Good e Alex Pretti in Minnesota. Il cambio di nome dopo le proteste anti-Ice. L’Ice a cui faceva riferimento la casa del team Usa ovviamente era da intendersi con la traduzione «ghiaccio» e non certo per l’acronimo della Immigration and Customs Enforcement.🔗 Leggi su Open.online

La tragica morte di Renee Nicole Good, una donna di 37 anni uccisa da un agente dell’Ice a Minneapolis, ha suscitato numerose proteste negli Stati Uniti.

A Minneapolis, agenti federali dell’immigrazione hanno sparato e ucciso un uomo di 37 anni, come riportato dall’Associated Press, che ha consultato un documento ospedaliero.

