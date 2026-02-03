' Oggi non si spaccia' il presidente del comitato replica a Biondi | Iniziativa aperta a tutti senza simboli politici

Niko Pasculli, presidente del comitato Porta Fiorentina, risponde a Marco Biondi, consigliere comunale Pd. Biondi aveva criticato la manifestazione ‘Oggi non si spaccia’, che si terrà il 9 febbraio e che Pasculli ha promosso con la partecipazione di Alessandra, consigliera di Fdi. Pasculli ribadisce che l’iniziativa è aperta a tutti e non ha simboli politici, sottolineando che si tratta di un’azione per sensibilizzare sul problema dello spaccio.

Niko Pasculli, presidente del comitato Porta Fiorentina, non ci sta e replica al consigliere comunale Pd Marco Biondi che era intervenuto in merito alla manifestazione 'Oggi non si spaccia', in programma il 9 febbraio, lanciata dallo stesso Pasculli (con la consigliera comunale Fdi Alessandra.

