Occhi dal cielo per controllare tutto il paese | in arrivo il drone della Polizia Locale

La Polizia Locale di un comune italiano sta per lanciare un nuovo sistema di sorveglianza con un drone. L’obiettivo è monitorare dall’alto tutto il territorio comunale e anche una parte del Monte Orfano. Il drone, dotato di occhi elettronici, sorvolerà le zone per garantire sicurezza e controllo in modo più efficace. La decisione arriva dopo diversi mesi di studio e i primi test sono già in programma nelle prossime settimane.

Occhi elettronici dall'alto per tenere sotto costante controllo l'intero territorio comunale e una parte del Monte Orfano. La Polizia Locale di Erbusco – che opera in servizio associato con il Comando di Palazzolo sull'Oglio – potrà presto contare su un drone di ultima generazione per monitorare.

