Occhi dal cielo contro l’illegalità Arriva il drone della polizia locale
La polizia locale di Montemurlo introduce un drone per migliorare la sorveglianza del territorio. Questo strumento permette di monitorare aree sensibili, individuare abusi edilizi, discariche abusive e prevenire rischi idrogeologici. L’uso del drone rappresenta un supporto concreto alle attività di tutela ambientale e sicurezza pubblica, offrendo un metodo efficace e discreto per mantenere il controllo e garantire il rispetto delle normative locali.
Un drone per sorvegliare il territorio, scovare abusi edilizi, discariche abusive e prevenire dissesti idrogeologici: a Montemurlo la polizia locale si alza in volo per la sicurezza e la tutela ambientale. È una delle novità più significative del 2025, anno in cui il Comando di via Toscanini ha consolidato il proprio impegno sul fronte della legalità e del decoro urbano. Il report dell’anno evidenzia numeri concreti: oltre 224 accertamenti effettuati per contrastare gli illeciti e l’abbandono dei rifiuti, a dimostrazione di una tolleranza zero contro il degrado. Le attività hanno incluso controlli d’iniziativa, su segnalazione, su delega dell’autorità giudiziaria e in contesto interforze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
