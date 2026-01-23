La polizia locale di Montemurlo introduce un drone per migliorare la sorveglianza del territorio. Questo strumento permette di monitorare aree sensibili, individuare abusi edilizi, discariche abusive e prevenire rischi idrogeologici. L’uso del drone rappresenta un supporto concreto alle attività di tutela ambientale e sicurezza pubblica, offrendo un metodo efficace e discreto per mantenere il controllo e garantire il rispetto delle normative locali.

Un drone per sorvegliare il territorio, scovare abusi edilizi, discariche abusive e prevenire dissesti idrogeologici: a Montemurlo la polizia locale si alza in volo per la sicurezza e la tutela ambientale. È una delle novità più significative del 2025, anno in cui il Comando di via Toscanini ha consolidato il proprio impegno sul fronte della legalità e del decoro urbano. Il report dell’anno evidenzia numeri concreti: oltre 224 accertamenti effettuati per contrastare gli illeciti e l’abbandono dei rifiuti, a dimostrazione di una tolleranza zero contro il degrado. Le attività hanno incluso controlli d’iniziativa, su segnalazione, su delega dell’autorità giudiziaria e in contesto interforze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Occhi dal cielo contro l’illegalità. Arriva il drone della polizia locale

Polizia locale di Bari, premiati 44 agenti: "Nel 2025 salvate vite e contrastata l'illegalità"La Polizia locale di Bari ha premiato 44 agenti per il loro impegno e professionalità, riconoscendo il loro contributo in tredici operazioni svolte nel 2023.

Gli occhi di Questura e Polizia Locale sulle immagini della videosorveglianza: “Puntiamo a raddoppiare le 270 telecamere”Il Comune di Foggia punta a potenziare il sistema di videosorveglianza cittadino, con l’obiettivo di raddoppiare le attuali 270 telecamere.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

SORVEGLIANZA E RICERCA, OPERATIVO IL PRIMO DRONE DELLA POLIZIA LOCALE | 19/11/2025

Argomenti discussi: Occhi dal cielo contro l’illegalità. Arriva il drone della polizia locale; Aurora boreale in corso, si vede anche dall’Italia!!! Evento spettacolare, decine di milioni di europei sbalorditi con gli occhi al cielo | FOTO LIVE; Nola, la Stradale mette finalmente gli occhi sulla megadiscarica di Boscofangone; Parma-Genoa, la probabile formazione di ForzaParma.

Occhi sul bersaglio, voce al cielo! Figura altamente specializzata, il JTAC (Joint Terminal Attack Controller) coordina il supporto aereo a favore delle unità a terra, assicurando precisione e sicurezza in ogni intervento. Seguiamo la loro formazione! #EsercitoItal - facebook.com facebook

«Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, e disse: «Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio.» (Dagli Atti degli Apostoli 7, 55-56) x.com