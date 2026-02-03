Nuovo grave episodio di violenza contro il personale sanitario

Ieri mattina, all’ospedale Villa Betania di Napoli Est, un’operatrice sanitaria è stata aggredita durante il suo turno. La violenza si è verificata nell’Unità di Medicina, lasciando il personale sotto shock. La polizia è arrivata subito sul posto per fermare l’aggressore e avviare le indagini. È il secondo episodio simile in poche settimane, e ora si chiede più sicurezza per chi lavora in ospedale.

