Abruzzo parte il progetto per la distribuzione dei dispositivi diabetici in farmacia

In Abruzzo, è iniziato il progetto di distribuzione dei dispositivi diabetici nelle farmacie territoriali. Dal 16 gennaio, sarà possibile ottenere aghi da insulina e strumenti per il monitoraggio della glicemia direttamente in farmacia, favorendo un accesso più semplice e immediato ai dispositivi necessari per la gestione del diabete. Questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza ai pazienti e a semplificare il percorso di cura.

Ha preso il via venerdì 16 gennaio in Abruzzo il percorso che porterà alla piena attivazione della distribuzione "per conto" (Dpc) degli aghi da insulina e dei dispositivi per il monitoraggio della glicemia capillare direttamente nelle farmacie territoriali. Si tratta della prima tappa concreta del nuovo sistema approvato dalla giunta regionale lo scorso 4 dicembre. Il nuovo modello è stato definito attraverso un confronto con medici diabetologi, associazioni dei pazienti, Federfarma, Assofarm e le Asl, con l'obiettivo di semplificare il ritiro dei dispositivi per i pazienti, evitando loro il passaggio obbligato nelle farmacie ospedaliere.

