Nikita Pelizon rivela in diretta al GF che molte coppie si sono formate in hotel con intenti finti. La concorrente ha detto che, secondo lei, alcune relazioni sono solo sceneggiate, create appositamente per attirare l’attenzione. La scena si è fatta subito più tesa, mentre i presenti cercavano di capire chi potrebbe essere coinvolto in queste finte coppie. Pelizon ha spiegato di aver scoperto queste dinamiche proprio dietro le quinte, alimentando ulteriori sospetti sul reality.

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, rivelazioni di Ilaria Galassi su Alfonso Signorini . SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 31 gennaio 2026 è andata in onda l’intervista radiofonica di Nikita Pelizon, ex concorrente e vincitrice di una passata edizione del Grande Fratello. Nikita Pelizon (Foto Ig @nikitasemplicemente) L’ex gieffina ha parlato dei suoi brani e della vicenda che ha recentemente coinvolto Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, scoop di Nikita Pelizon sul GF: “Le coppie finte si formano in hotel”

Approfondimenti su Nikita Pelizon

Recentemente, Chi Magazine ha rivelato uno scoop che ha attirato l’attenzione: Andrea Iannone è stato fotografato in compagnia di una nota figura del mondo dello spettacolo, consolidando un legame che ha suscitato interesse tra gli appassionati.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Nikita Pelizon

Argomenti discussi: Duetti Sanremo 2026, le pagelle: Pravo e Lamborghini giocano un campionato a parte. Svetta D’Amico, Da Vinci è troppo prevedibile; Netanyahu: Non permetterò la creazione di uno Stato palestinese a Gaza; Casa Bianca: La sparatoria di Minneapolis sotto inchiesta da parte dell'Fbi; Iran-Usa, negoziati in corso ma resta l’ombra di un attacco: le parole di Trump.

Capitolo 4: Cos’è per te il successo Cosa saresti disposto a fare per il successo #smascherAmandomi #riflessioni #nikitasemplicemente #nikitapelizon #2026 - facebook.com facebook

Buona serata e buon inizio settimana così Angelsss...con il nuovo messaggio angelico della settimana dalla nostra @Uraganonikita su IG,che e' lo stesso sia per lei che per noi.Grazie Niki! #nikiters x.com