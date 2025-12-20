Caso Alfonso Signorni | intervengono Helena Prestes e Nikita Pelizon
Il “caso Alfonso Signorini ” continua a polarizzare il mondo dei reality e i social. Alle prime reazioni degli ex gieffini si sono aggiute Nikita Pelizon e Helena Prestes. La vincitrice del GF Vip 7 ha usato toni duri contro il web mentre la modella brasiliana ha preferito un registro più istituzionale. Sullo sfondo, like e prese di posizione che indicano un fronte a sostegno di Signorini sempre più visibile. Daniele Dal Moro contro Signorini: nuove rivelazioni La reazione di ex concorrenti del GF VIP allo scandalo su Alfonso Signorini. Dal video di Fabrizio Corona a Falsissimo è nato uno tsunami di opinioni, ricostruzioni e smentite mancate. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Leggi anche: Helena Prestes dopo le accuse di Fabrizio Corona: “Io sto con Alfonso Signorini”
Leggi anche: Helena Prestes difende Alfonso Signorini: “Una carriera non si cancella con il gossip. Merita rispetto”
