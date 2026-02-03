Alle 20.45 si gioca Bologna contro Milan, con Ravaglia in porta e Loftus dietro Nkunku. I rossoneri devono vincere per rimanere aggrappati alla corsa Champions, mentre il Bologna cerca di uscire dalla crisi e mettere fine a una serie negativa che dura da metà gennaio. La partita si preannuncia intensa, con le due squadre che cercano punti importanti per obiettivi diversi.

(4-3-3) Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano. (3-5-1-1) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri. Nel Bologna squalificato il portiere Skorupski, diffidato Cambiaghi. Nel Milan diffidati Fofana, Athekame e Rabiot. Direzione di gara affidata a Manganiello della sezione di Pinerolo (To). Assistenti C. Rossi e Cavallina. Quarto uomo Pezzuto. Al Var Mazzoleni, assistente Var Ghersini. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Bologna-Milan: c'è Ravaglia in porta. Loftus dietro Nkunku

Questa sera il Milan affronta il Bologna al Renato Dall'Ara alle 20.

Questa sera il Milan scende in campo a Bologna con diverse assenze in attacco.

