Scuole nuovi corsi di studio e più spazi | Risposte alle esigenze del territorio

La recente presentazione della scuola di Palagano, dedicata alle scienze umane e sportive, ha offerto l’opportunità di fare il punto sulla situazione degli istituti superiori gestiti dalla Provincia. Con l’introduzione di nuovi corsi di studio e l’ampliamento degli spazi, si mira a rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio e a migliorare l’offerta formativa locale.

La presentazione della scuola di Palagano ad indirizzo di scienze umane e sportive è stata l’occasione per fare il punto su tutti gli istituti superiori sui quali ha competenza la Provincia. L’abbiamo fatto insime a Tiziana Zanni, dirigente al Pnrr e reti scolastiche. Dottoressa, quanti sono gli studenti delle scuole superiori di Modena? "In provincia di Modena ci sono trenta istituti superiori statali con oltre 36 mila studenti, l’offerta di istruzione é ben distribuita su tutti i distretti, quindi sono presenti indirizzi di studio liceali, tecnici e professionali". Quali sono le altre novità? "Il Consiglio Provinciale a fine novembre ha deliberato due novità a partire dall’anno scolastico 2026-27. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

