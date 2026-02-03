Nadine Trocker sorella di Anna domina il gigante FIS all’Alpe di Siusi D’Antonio a 3?50!

Nadine Trocker ha vinto il gigante FIS all’Alpe di Siusi, dominando la gara e mettendo in fila le altre atlete. D’Antonio, che aveva fatto bene nelle prove, si è piazzata quinta, lontana dal podio. La giornata è stata positiva per Nadine, mentre Giada D’Antonio cerca di riprendersi dopo l’uscita di ieri.

Giada D'Antonio si è piazzata in quinta posizione al termine del gigante FIS andato in scena oggi all'Alpe di Siusi, voltando pagina dopo l'uscita di ieri in gara-1 ma restando molto lontana dalla vittoria. La giovanissima sciatrice napoletana, che ha debuttato quest'inverno in Coppa del Mondo ed è stata selezionata per le Olimpiadi, ha rimediato infatti un distacco di 3?49 da Trocker. Non stiamo parlando però di Anna Trocker, emergente altoatesina classe 2008 convocata per gli imminenti Giochi Olimpici e già capace di sfiorare la zona punti nel circuito maggiore, bensì della sorella maggiore. Nadine Trocker, classe 2007, ha fatto doppietta all'Alpe di Siusi vincendo per dispersione due slalom giganti FIS consecutivi in un contesto sicuramente non particolarmente competitivo.

