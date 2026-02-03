Musica e solidarietà Omaggio a De Gregori un aiuto a Andos e Ama

Due serate dedicate alla musica di Francesco De Gregori portano in scena un’idea semplice: unire il piacere di ascoltare buona musica a un gesto di solidarietà. Gli organizzatori hanno scelto di sostenere le associazioni Andos e Ama, coinvolgendo il pubblico in un doppio appuntamento che promette emozioni e ricordi. La musica diventa così uno strumento per aiutare chi ha bisogno, con il calore di un’amicizia ritrovata tra palco e platea.

Due serate in compagnia della musica di De Gregori per sostenere le cause di Andos e Ama. Un doppio appuntamento che promette emozioni, ricordi e soprattutto diventa un gesto concreto di solidarietà, nel segno della musica e dell'amicizia ritrovata. Tutto questo è 'Compagni di viaggio. 40 anni dopo', l'iniziativa di stampo solidale che si svolgerà in due serate, venerdì e sabato alle 21, in sala Estense. Due serate di forti emozioni, nate quasi per gioco da un'idea di Leonardo Dossi, medico ferrarese che da sempre coltiva una grande passione per la musica cantautorale italiana, e di alcuni suoi amici: un omaggio a un protagonista assoluto della musica italiana come Francesco De Gregori.

