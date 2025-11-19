Musica | a Novara concerto omaggio a Dalla e De Gregori

Novaratoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento con la musica dal vivo al teatro auditorium di via Nino Oxilia a Novara.Venerdì 21 novembre, alle 21, sul palco di ViaoxiliaquattrO va in scena il concerto omaggio a Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Una serata tributo a due grandi artisti italiani con le canzoni iconiche che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

musica novara concerto omaggioA Novara musica, teatro e non solo: “Nu” sa mixare le arti varie - Prende il via a Novara la sesta edizione di “ NU – Arts & Community ”, festival multidisciplinare diretto da Ricciarda Belgiojoso che agisce nelle zone di intersezione fra diverse forme espressive e ... Come scrive torino.repubblica.it

Musica e spiritualità: a Costa di Mazzate concerto in omaggio a Maria - “Questo concerto propone un momento musicale che spazia fra brani originali e interessanti trascrizioni, ma costituisce anche un’esperienza spirituale di ascolto interiore”. Lo riporta bergamonews.it

Concerto omaggio a Perotti, la festa alla Cesalpino - Il 17 ottobre prossimo ci sarà ad Arezzo, all'Istituto Comprensivo Cesalpino, una giornata per Giuliana ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Novara Concerto Omaggio