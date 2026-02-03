Moria di pesci a Endine Gaiano l’Arpa | Effettuati prelievi d’acqua verificheremo la tossicità

Le autorità stanno analizzando le acque del torrente Oneto dopo la moria di pesci avvenuta ad Endine Gaiano. L’Arpa Lombardia ha prelevato campioni d’acqua e ora verifica se ci siano sostanze tossiche o altri problemi ambientali. La situazione preoccupa i residenti e i pescatori della zona, che assistono impotenti a questo disastro ambientale. Le analisi continueranno nei prossimi giorni, in attesa di capire cosa abbia provocato questa strage di pesci.

Sono in corso le analisi di Arpa Lombardia per chiarire le cause della grave moria di pesci registrata lungo il torrente Oneto, nel territorio di Endine Gaiano. L’intervento dei tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente è scattato nel pomeriggio di domenica 1° febbraio, a seguito di una segnalazione arrivata alla sala operativa della Protezione civile da parte di un cittadino. Il sopralluogo è stato effettuato all’altezza del parcheggio della Valle del Freddo. Secondo quanto riferito, la moria sarebbe avvenuta tra la sera di venerdì e la mattinata di sabato. Al momento dell’ispezione non sono state riscontrate alterazioni evidenti del corso d’acqua.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Endine Gaiano Moria di pesci nel torrente Oneto, è allarme: sostanze inquinanti in acqua? Scattano le analisi Questa mattina i pescatori di Endine Gaiano e Sovere hanno notato una massiccia moria di pesci nel torrente Oneto. Acque balneabili, effettuati i prelievi: bene i dati Arpam La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Endine Gaiano Argomenti discussi: Moria di pesce nel porticciolo di Santo Spirito: disposte analisi per chiarire le cause; Impressionante moria di pesci nel torrente Oneto: Almeno mille carcasse, scattano le analisi; Nave, nel Garza l'ennesima morìa di pesci; Morìa di pesci: Presenza di ammoniaca. Moria delle vongole a Venezia e Chioggia: il comparto in ginocchioDa settembre 2024 la raccolta è quasi ferma a causa di inquinamento, riscaldamento globale e specie aliene come il granchio blu. I consorzi chiedono interventi immediati ... rainews.it Moria di pesci nel torrente Oneto, è allarme: sostanze inquinanti in acqua? Scattano le analisiA segnalare l’anomolia sono stati i pescatori della zona, tra i comuni di Endine Gaiano e Sovere ... msn.com A segnalare l’anomolia sono stati i pescatori della zona, tra i comuni di Endine Gaiano e Sovere - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.