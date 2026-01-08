Il 15 gennaio apre la spa di ChorusLife dedicata al benessere immersivo

Il 15 gennaio apre la nuova spa di ChorusLife, dedicata al benessere immersivo. Con un investimento di circa 20 milioni di euro, la struttura offre cinque aree tematiche e oltre 30 esperienze personalizzabili. Un luogo pensato per favorire il relax e il benessere attraverso un approccio innovativo e immersivo, integrando tecnologie e ambienti studiati per il comfort e la tranquillità.

Bergamo, la Spa di ChorusLife apre il 15 gennaio. Investimento da 20 milioni - Dalla combinazione di calore, acqua, vapore, raffreddamento e riposo (ma pure suoni e profumi) si avranno a disposizione 30 esperienze diverse, da scoprire in cinque «mondi culturali», ognuno con un'a ...

La Spa a Choruslife apre il 15 gennaio: investimento di 20 milioni di euro. Le immagini - Con 9 mila metri quadrati su più livelli la Spa di Choruslife è tra le più grandi in Italia.

