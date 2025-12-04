Mo | Netanyahu ' Israele determinato a riportare indietro corpo ultimo ostaggio'
Tel Aviv, 4 dic. (Adnkronos) - Israele "è determinato" a riportare a casa il corpo del sergente maggiore Ran Gvili, l'ultimo ostaggio ucciso il cui cadavere è stato trattenuto a Gaza. Lo ha affermato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante una riunione di governo per approvare il bilancio statale del 2026. "Siamo determinati a riportare Rani in Israele per la sepoltura e non risparmieremo alcuno sforzo per farlo", ha dichiarato Netanyahu, dopo che ieri il corpo di un altro ostaggio ucciso, Sudthisak Rinthalak, è stato consegnato a Israele dai gruppi terroristici di Gaza tramite la Croce Rossa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
