La notte scorsa, Kharkiv ha vissuto un’onda di violenza senza precedenti dall’inizio dell’invasione. Per più di tre ore, la città è stata colpita da bombardamenti continui, con missili balistici e droni che hanno seminato paura tra i residenti e danneggiato diversi edifici. La tregua è stata spezzata improvvisamente, lasciando la città sotto il fuoco e in uno stato di caos.

La città di Kharkiv ha vissuto una delle notti più dure dall’inizio dell’invasione: oltre tre ore di bombardamenti ininterrotti, con raffiche di missili balistici e sciami di droni che hanno fatto tremare palazzi e quartieri. Le sirene non hanno mai smesso di suonare mentre le esplosioni risuonavano a distanza ravvicinata, trasformando il buio in un susseguirsi di bagliori arancioni. Il sindaco Igor Terekhov ha parlato senza giri di parole di attacchi mirati alle infrastrutture energetiche, cioè al cuore stesso della sopravvivenza urbana in pieno inverno: colpire centrali, reti e impianti significa puntare a lasciare case e ospedali senza riscaldamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Missili nella notte: Russia spezza la tregua e congela Kharkiv sotto il fuoco

Approfondimenti su Kharkiv Notte

La notte in Ucraina si è riempita di suoni di sirene e esplosioni.

Una notte di terrore e dolore a Conza della Campania.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Kharkiv Notte

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi. Massiccio attacco russo in Ucraina: droni e missili sulle città; Nuovi attacchi russi, nella notte missili e droni su Kiev e altre città - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 07:49; Guerra Ucraina, missili e droni russi nella notte: raid su Kiev e Kharkiv. LIVE; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Tregua del gelo finita: attacchi russi con missili e droni su Kiev e Kharkik. Mediadi Mosca, i soldati ucraini abbandonano il Sumy.

Guerra ucraina, missili e droni russi nella notte su Kiev. Bombardata anche Kharkiv: case senza riscaldamentoGuerra Ucraina. Nuovo attacco russo a Kiev, nella notte, con missili e droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Una serie di potenti esplosioni ha scosso la città. leggo.it

Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia(Adnkronos) – Nuovi, pesanti attacchi russi nella notte contro Kiev, Kharkiv e altre città dell’Ucraina. L’agenzia di stampa Ukrinform ha dato notizia di diverse esplosioni nella capitale, mentre il c ... sassarinotizie.com

Media, nuovo attacco russo nella notte a Kiev. Lancio di missili e droni, segnalati danni in numerosi quartieri della città #ANSA - facebook.com facebook

Media, nuovo attacco russo nella notte a Kiev. Lancio di missili e droni, segnalati danni in numerosi quartieri della città #ANSA x.com