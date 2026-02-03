Minorenne condannata per rapina con minorenni | 11 mesi di carcere per atti di violenza nei confronti di coetanei

Un minorenne di Finale Emilia, nato nel 2008, è stato condannato a 11 mesi e 4 giorni di carcere. La giudice ha deciso dopo aver accertato che il ragazzo aveva preso parte a rapine, minacce e atti di violenza contro coetanei tra il 2022 e il 2023. La vicenda si è svolta nel territorio emiliano e ha portato all’applicazione di una pena che si aggiunge alle responsabilità per i comportamenti violenti del giovane.

Un minorenne di Finale Emilia, nato nel 2008, è stato condannato a 11 mesi e 4 giorni di reclusione per una serie di rapine, minacce e violenze commesse nei confronti di coetanei tra il 2022 e il 2023. La condanna, emessa dalla Procura della presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, ha portato all'esecuzione della pena tramite l'ordine di carcerazione emesso dai Carabinieri. Il ragazzo, ormai fuori dal sistema minorile, ha infrante le misure di recupero in comunità e ha continuato a commettere reati, nonostante le misure di controllo fossero state già applicate. Le indagini, iniziate nel 2022, hanno riguardato episodi di rapina, tentata estorsione, percosse e minacce rivolte a giovani residenti nella zona.

