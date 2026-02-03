Minneapolisagenti avranno la body cam

Da servizitelevideo.rai.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti di Minneapolis inizieranno a usare le telecamere indossabili. La decisione è stata presa con effetto immediato, e lo ha annunciato la segretaria alla sicurezza interna Kris Noem. Da oggi, ogni poliziotto avrà una body cam per registrare le proprie operazioni sul campo.

2.09 "Con effetto immediato, stiamo dotando di body cam tutti gli agenti a Minneapolis": lo ha annunciato la segretaria alla sicurezza interna Kris Noem. Trump sostiene l'iniziativa, sottolinea che "non è stata una mia decisione ma lascio la questione a lei. In genere è una misura positiva per le forze dell'ordine,perché impedisce alle persone di mentire su quanto accaduto". Tra l'altro era una delle richieste dei democratici per rifinanziare le attività del dipartimento dopo l'uccisione di due manifestanti da parte dell'ICE.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Minneapolis, ecco il filmato dalla body cam dell'agente che ha sparato a Renee Nicole Good. Vance: «È legittima difesa» – Il video

Ecco il filmato dalla body cam dell'agente coinvolto nell'incidente a Minneapolis, in cui è stata uccisa Renee Nicole Good.

Roma, arriva la body-cam per i controllori Atac

Minneapolis, sospesi gli agenti che hanno sparato a Pretti. Arrestate 16 persone

Minneapolis, agenti Ice uccidono un uomo: nuovo video, la dinamica è chiara

