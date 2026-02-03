Minneapolisagenti avranno la body cam

Gli agenti di Minneapolis inizieranno a usare le telecamere indossabili. La decisione è stata presa con effetto immediato, e lo ha annunciato la segretaria alla sicurezza interna Kris Noem. Da oggi, ogni poliziotto avrà una body cam per registrare le proprie operazioni sul campo.

2.09 "Con effetto immediato, stiamo dotando di body cam tutti gli agenti a Minneapolis": lo ha annunciato la segretaria alla sicurezza interna Kris Noem. Trump sostiene l'iniziativa, sottolinea che "non è stata una mia decisione ma lascio la questione a lei. In genere è una misura positiva per le forze dell'ordine,perché impedisce alle persone di mentire su quanto accaduto". Tra l'altro era una delle richieste dei democratici per rifinanziare le attività del dipartimento dopo l'uccisione di due manifestanti da parte dell'ICE.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Minneapolis BodyCam

Ecco il filmato dalla body cam dell’agente coinvolto nell’incidente a Minneapolis, in cui è stata uccisa Renee Nicole Good.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Minneapolis BodyCam

Argomenti discussi: Minneapolis, agente federale uccide un’altra persona. Proteste e scontri; Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo in strada. Era disarmato. Il NY Times: In mano aveva il cellulare, non la pistola; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Trump: Ice lascerà Minneapolis, ma gli agenti hanno fatto lavoro fenomenale.

Minneapolis, sospesi gli agenti che hanno sparato a Pretti. Arrestate 16 personeTrump rimuove Bovino ma salva la Noem. Il presidente americano ha definito molto triste la morte di Alex Pretti, ucciso a Minneapolis dagli agenti dell'immigrazione e ha garantito che supervisioner ... tg24.sky.it

Minneapolis, agenti Ice uccidono un uomo: nuovo video, la dinamica è chiaraL’uccisione a Minneapolis di un altro cittadino americano per mano di agenti federali dell’Ice non è un incidente. Non è un errore operativo. È una politica. È il risultato prevedibile di una ... lastampa.it

Per la seconda settimana consecutiva, migliaia di persone sono scese in piazza a Minneapolis, sfidando il freddo rigido, per protestare contro la presenza degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) in città. Le manifestazioni sono esplose d - facebook.com facebook

Il nuovo zar di Minneapolis: «Meno agenti di Ice in città se i dem collaborano di più» x.com