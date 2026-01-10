Minneapolis ecco il filmato dalla body cam dell’agente che ha sparato a Renee Nicole Good Vance | È legittima difesa – Il video

Ecco il filmato dalla body cam dell’agente coinvolto nell’incidente a Minneapolis, in cui è stata uccisa Renee Nicole Good. Vance ha dichiarato che si tratta di un’operazione di legittima difesa. Nonostante le proteste, la Casa Bianca sostiene l’azione degli agenti ICE, l’agenzia per il controllo dell’immigrazione, coinvolta nell’episodio.

Malgrado le proteste, la Casa Bianca continua a difendere a spada tratta l’operazione degli agenti Ice – l’agenzia per il controllo dell’immigrazione – che ha portato all’uccisione di Renee Nicole Good a Minneapolis. L’ultimo a tornare sulla vicenda è J.D. Vance, che ha rilanciato sul suo account X un nuovo video di quell’episodio, ripreso questa volta dal punto di vista dell’agente che ha fatto partire i colpi rivelatisi letali per la 37enne americana. Il video rilanciato da Vance. «A molti di voi è stato detto che questo agente delle forze dell’ordine non è stato investito da un’auto e ha assassinato una donna innocente», scrive il vice presidente americano sotto il video pubblicato per la prima volta dal sito conservatore Alpha News. 🔗 Leggi su Open.online

Sia Trump che il vice Vance di fatto sostengono che la donna, essendo “una radicale di sinistra” meritava di essere uccisa e che il poliziotto e’ un eroe. “Ho appena visto il filmato dell'evento avvenuto a Minneapolis, Minnesota. È orribile da vedere. La donna c - facebook.com facebook

Trump "visto il filmato di Minneapolis...la donna con l'auto ha investito violentemente, volontariamente e brutalmente l'agente dell'ICE che le ha sparato per legittima difesa" smentito da video con agente che spara 3colpi a bruciapelo bugiardo #Trump #ICE #M x.com