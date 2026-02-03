Miliardi politica conflitti e un bimbo che non sa perdere | quanto pesa il caso Ronaldo sull' Arabia

Da gazzetta.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ronaldo ha deciso di non scendere in campo contro l’Al Hilal. L’attaccante portoghese si è fermato in segno di protesta, accusando il fondo Pif, proprietario di entrambi i club, di favoritismi. La scelta ha scatenato polemiche e svelato tensioni dentro il campionato saudita, mentre i tifosi cercano di capire cosa succederà ora.

Cristiano Ronaldo ha mantenuto la promessa. Ieri pomeriggio non è sceso in campo con l’Al Nassr per la sfida all’Al Riyadh, gara della Saudi Pro League. I media arabi avevano parlato di gestione dello sforzo, di turnover autoimposto, in Portogallo il quotidiano sportivo “A Bola” ha chiarito il motivo reale dell’assenza del cannibale, alla famelica ricerca del gol numero mille: protesta.  CR7 ha scioperato. Termine che appare ovviamente ridicolo di fronte a un ingaggio valutato sui 200 milioni di euro netti all’anno, però di questo si tratta. Cristiano Ronaldo non ha giocato per manifestare il suo disaccordo con la gestione dell’Al Nassr da parte del fondo sovrano Pif che si fa carico anche degli altri 3 grandi club del Paese, Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

