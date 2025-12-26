tassi cinesi conseguenze globali quanto pesa la politica monetaria del dragone

La manovella dei tassi è sempre lì, pronta, a ricevere un nuovo giro. In Cina, la questione della politica monetaria, sta diventando una faccenda di Stato. E forse lo è anche per il resto del mondo, come dimostra uno studio pubblicato dalla Banca d’Italia. Secondo il quale una variazione inattesa della stance (postura, ndr ) della politica monetaria cinese, incide “sulle condizioni finanziarie di quel Paese (la Cina, ndr ) e sugli investimenti interni in infrastrutture ad alta intensità di materie prime”. Non solo. “A livello globale lo shock si trasmette ai corsi internazionali delle materie prime e, per quella via, alla crescita del prodotto e all’inflazione nelle altre principali economie”, spiega Via Nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

