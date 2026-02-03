Milano si veste a festa | la città diventa palcoscenico olimpico

Milano si prepara a vivere un grande evento. La città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove le gare non si svolgono solo negli stadi, ma coinvolgono ogni angolo delle strade, delle piazze e dei parchi. Tra pochi giorni, Milano si accende di colori e di entusiasmo, pronta a ospitare le Olimpiadi in modo nuovo e sorprendente.

Manca solamente qualche gualche giorno e Milano si trasforma. Non solo stadio del ghiaccio o trampolino per il salto, ma teatro diffuso dove l’Olimpiade esce dalle venue ufficiali e invade strade, piazze, parchi. I Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 prendono forma in una dimensione nuova: quella della città che accoglie, celebra, coinvolge. Dalla Stazione Centrale all’Arco della Pace, passando per Parco Sempione, si disegna un percorso – l’ Olympic Boulevard – dove i grandi marchi partner dell’evento, da Coca-Cola a Samsung, da Eni a Intesa Sanpaolo, fino ai brand italiani di Stellantis, costruiranno esperienze immersive per chi vorrà respirare aria olimpica senza necessariamente avere un biglietto in tasca. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Milano si veste a festa: la città diventa palcoscenico olimpico Approfondimenti su Milano Olimpiadi Milano Music Week 2025: da Cesare Cremonini a Giovanni Allevi, la città diventa un grande palcoscenico diffuso Natale, la città si veste per la festa. Oltre 30 alberi addobbati e luci. Sabato la magia in piazza Duomo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Olimpiadi Argomenti discussi: Milano, si veste da rider per consegnare droga: in manette 24enne; Milano, si veste da rider per consegnare la droga: arrestato 24enne; Diavolo veste Prada 2: le riprese a Milano e i casting aperti; Chi veste chi alle Olimpiadi Invernali 2026? Tutte le divise più belle (e griffate) dei Paesi in gara. Milano, si veste da rider per consegnare la droga: la Polizia di Stato arresta 24enneLa Polizia di Stato nei giorni scorsi a Milano ha arrestato un cittadino peruviano di 24 anni, con precedenti di polizia, per la detenzione ai fini di spaccio ... ilmetropolitano.it Milano, si veste da rider per consegnare drogaNei giorni scorsi, la polizia ha arrestato a MILANO un cittadino peruviano di 24 anni, con precedenti di polizia, per la detenzione ai fini di spaccio di quasi mezzo chilo di sostanze stupefacenti. I ... ticinonotizie.it Ecco il trailer de "Il diavolo veste Prada 2", c'è anche Milano - facebook.com facebook

