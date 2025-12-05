Natale la città si veste per la festa Oltre 30 alberi addobbati e luci Sabato la magia in piazza Duomo

La città si veste a festa in vista del Natale. I Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 saranno protagonisti: lo spirito a cinque cerchi illuminerà piazza Duomo con l’Albero dei Giochi. Ma tutte le zone saranno illuminate. Ieri a Palazzo Marino sono stati presentati i progetti proposti dai numerosi partner che hanno partecipato al bando “ Natale a Milano 2025 ” scegliendo di animare le piazze e le strade della città fino al 6 gennaio: sono oltre trenta i luoghi che splenderanno grazie alle proposte arrivate da tanti sponsor. L’Albero dei Giochi di Fondazione Milano Cortina 2026 colora piazza Duomo: un abete rosso di 29 metri, proveniente dai boschi di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, sarà acceso sabato 6 alle ore 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Natale di evento con il Ccn ‘Città di Lucca’: prima di Natale tre serate di negozi aperti - facebook.com Vai su Facebook

Il Natale di Moët & Chandon si veste di rosso, con due Limited Edition - La storica Maison di Champagne propone per le Feste una speciale collezione con il colore più energico e celebrativo del mondo ... Secondo vanityfair.it

Natale in Toscana tra musica, luci e regali. La mappa delle feste città per città - Firenze, 14 novembre 2025 – La Toscana si veste a festa per vivere in grande stile uno dei periodi più belli dell’anno. Da lanazione.it

Natale a Milano, cosa fare? Teatri, cinema, musei e ristoranti: la città è aperta nei giorni di festa. I consigli per le famiglie - Nello slalom delle aperture e chiusure delle festività, Milano garantisce molti indirizzi dedicati a chi vuole fare un break dai pranzi e dalle cene natalizie (o preferisce puntare ai ristoranti, ... Come scrive milano.corriere.it

A Cinecittà World il Natale diventa «il più bel film delle feste» - Ci sia avvia verso le festività nel parco divertimenti della Capitale tra nuove attrazioni e il la Casa di Babbo Natale. roma.corriere.it scrive

Natale: fra Moroni (Sacro Convento Assisi), “ancora una volta si moltiplicano le luci, i colori, la festa, ma non dimentichiamo chi è nella sofferenza e le guerre” - Ancora una volta anche per questo Natale San Francesco ci accoglie qui, nella sua basilica, ci accoglie nella sua città. Lo riporta agensir.it

Alberi, luci, decorazioni e feste: a Milano è già Natale, la città brilla di luce ed eventi benefici. Inziata la corsa al regalo giusto - I nuovi luoghi di ritrovo e cornice a veneti mondani sono gli hotel, già vestiti a festa. Secondo corriere.it