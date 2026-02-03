Milano fuga di monossido all’asilo nido maxi intervento d’emergenza almeno 12 intossicati

Una fuga di monossido di carbonio si è verificata questa mattina in un asilo nido di viale Certosa, a Milano. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, che hanno portato in ospedale almeno 12 bambini e adulti intossicati. I vigili del fuoco hanno lavorato per ventilare i locali e mettere in sicurezza la struttura, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause dell’incidente. La situazione resta sotto controllo, ma l’intervento di questa mattina ha creato grande paura tra genitori e personale.

Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 12 bambini intossicati Questa mattina a Milano, un asilo nido è stato evacuato dopo una fuga di monossido di carbonio.

