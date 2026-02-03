Milano-Cortina 2026 | il brianzolo Giulio è l' autore dell' inno ufficiale delle Olimpiadi

Giulio, un musicista della Brianza, ha scritto l’inno ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il brano si intitola “Fino all’alba” ed è diventato il simbolo musicale di questa grande evento che si terrà tra due anni. Giulio ha composto la canzone con l’obiettivo di rappresentare lo spirito di questa edizione, portando un pezzo di Brianza nelle cerimonie ufficiali.

Si intitola "Fino all'alba" ed è l'inno ufficiale made in Brianza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. A comporre il brano è stato infatti Giulio Gianni, 18enne di Seveso, insieme all'amico Francesco Marrone, di Milano, entrambi fra le file del corpo musicale La Cittadina San Pietro Martire di.

