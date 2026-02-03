Durante l’intervallo di Bologna-Milan, Pavlovic ha messo in guardia i compagni. “Dobbiamo stare attenti nel secondo tempo”, ha detto il difensore rossonero a 'DAZN'. Il Milan ha chiuso il primo tempo in svantaggio, e il giocatore ha chiesto concentrazione per la ripresa. La squadra di Pioli sa che il match si deciderà nei minuti finali.

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' all'intervallo di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta giocando allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Giochiamo uomo su uomo, questa è un'opportunità per noi e al mister piace molto questo modo di giocare. Dobbiamo stare attenti nel secondo tempo e vincere questa partita. " . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic all’intervallo: “Dobbiamo stare attenti nel secondo tempo”

Approfondimenti su Bologna Milan

Jacobo Ramon, centrocampista del Como, ha commentato prima di Como-Milan, in programma alle 20:45 allo stadio Sinigaglia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Milan Genoa: Pavlovic danneggia il dischetto del calcio di rigore, VERGOGNOSO!

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Il piano rinnovi non si ferma: il Milan vuole blindare anche Pavlovic; Bologna-Milan, i dubbi di Allegri: Saelemaekers è out, Pulisic è a rischio. Può rientrare Pavlovic; Roma-Milan, probabili formazioni e ultime notizie: Ricci verso la titolarità, la scelta di Allegri su Pavlovic; Roma-Milan 1-1, Pellegrini risponde a De Winter.

Milan, Pavlovic al 45': Partita da vincere, nel secondo tempo dobbiamo stare attentiStrahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo col Bologna: Giochiamo uomo su uomo, questa. tuttomercatoweb.com

Milan: escluse lesioni muscolari per Maignan e PavlovicArrivano buone notizie per il Milan. Strahinja Pavlovic, uscito all'intervallo della sfida contro il Bologna per un problema muscolare, e Mike Maignan, che ha alzato bandiera bianca al 55' per un ... calciomercato.com

Le probabili formazioni di #Bologna e #Milan: Rowe, #Castro, Pavlovic, #Nkunku, Fofana e occhio a #Leao x.com

Le probabili formazioni di Bologna e Milan: Rowe, Castro, Pavlovic, Nkunku, Fofana e occhio a Leao Le possibili scelte https://shorturl.at/e2kbJ - facebook.com facebook