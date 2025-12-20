Roma Baldanzi chiuso da campo e mercato | resta viva la pista Verona
Sale la tensione per il match contro la Juventus, in programma stasera alle ore 20.45 all’ Allianz Stadium, con la Roma che può allungare in classifica sui bianconeri. Archiviata la gara con i bianconeri ne mancherà solamente una prima della fine del 2025 e dell’inizio della finestra invernale di calciomercato, dove ci si attende molto movimento dalle parti di Trigoria. Tra coloro che potrebbero essere toccati da qualche trattativa c’è Tommaso Baldanzi, il cui futuro sembrerebbe poter essere sempre più distante dalla Capitale, anche a causa dei possibili arrivi nel mese di gennaio. La società capitolina è infatti al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e potrebbe piazzare anche un doppio colpo se si dovessero concretizzare gli acquisti di Raspadori e Zirkzee. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Calciomercato Inter, resta viva la pista Giovane del Verona. La situazione
Leggi anche: Kim Juventus, occasione di mercato: il coreano è scontento al Bayern, ma resta viva anche la pista Skriniar
Roma, Baldanzi chiuso da campo e mercato: resta viva la pista Verona.
Roma, la strategia è chiara: fuori Baldanzi e Bailey (ma non solo…), dentro Raspadori e Zirkzee - Massara in pressing, trattative avviate con United e Atletico: un centravanti e una seconda punta per ridisegnare il reparto offensivo di Gasperini ... msn.com
Lorenzo Paratici brilla con la Roma: da quella foto con Dybala da bambino all'intesa in campo - Figlio d'arte, certamente anche per la gioia di suo padre Fabio, Lorenzo Paratici ha brillato ed è uscito insieme a Pellegrini, lasciando il posto a Seck e Lulli dal 62'. corrieredellosport.it
Massara cerca spazio per Zirkzee: Ferguson o Baldanzi i sacrificabili - Due le partite importanti per la Roma: una quella di stasera contro il Como, l’altra fuori dal campo in sede di mercato. ilmessaggero.it
CALCIOMERCATO ROMA – BALDANZI PUÒ PARTIRE Secondo Il Messaggero, Tommaso Baldanzi apre all’addio alla Roma Hellas Verona in netto vantaggio sul Pisa nella corsa al fantasista, dopo il forte interesse già mostrato la scorsa estate. De - facebook.com facebook
#Roma, la strategia è chiara: fuori #Baldanzi e #Bailey (ma non solo…), dentro #Raspadori e #Zirkzee x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.