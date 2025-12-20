Roma Baldanzi chiuso da campo e mercato | resta viva la pista Verona

Sale la tensione per il match contro la Juventus, in programma stasera alle ore 20.45 all’ Allianz Stadium, con la Roma che può allungare in classifica sui bianconeri. Archiviata la gara con i bianconeri ne mancherà solamente una prima della fine del 2025 e dell’inizio della finestra invernale di calciomercato, dove ci si attende molto movimento dalle parti di Trigoria. Tra coloro che potrebbero essere toccati da qualche trattativa c’è Tommaso Baldanzi, il cui futuro sembrerebbe poter essere sempre più distante dalla Capitale, anche a causa dei possibili arrivi nel mese di gennaio. La società capitolina è infatti al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e potrebbe piazzare anche un doppio colpo se si dovessero concretizzare gli acquisti di Raspadori e Zirkzee. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

