Il Milan prova a trovare un centravanti che faccia gol, ma finora nessuno ha soddisfatto le aspettative. Dopo Giroud, la squadra ha acquistato Origi, Gimenez, Morata, Abraham e Jovic, ma nessuno si è dimostrato all’altezza. La maledizione del numero 9 sembra ancora non aver lasciato il club, che continua a cercare un attaccante affidabile.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riacceso i riflettori su una ferita rossonera mai del tutto rimarginata: il problema dell'attaccante. L'unico in grado di sfuggire alla "maledizione del 9" negli ultimi anni è stato Olivier Giroud. Il centravanti francese sembrava aver spezzato un tabù che al Milan durava dai tempi di Pippo Inzaghi, ma ora il vento sembra soffiare di nuovo verso un'altra direzione. Nel 2022 è arrivato a Milano Divock Origi, un occasione di mercato che sembrava in grado di raccogliere l'eredità di Ibrahimovic e Giroud. L'ex Liverpool ha realizzato appena due gol in 36 partite, prima di sparire da Milanello rimanendo a libro paga per oltre un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la maledizione del centravanti continua: quanti flop dopo Giroud

Il Milan ha scelto di interrompere la trattativa per Jean-Philippe Mateta.

