Il Milan ha scelto di interrompere la trattativa per Jean-Philippe Mateta. Dopo le visite mediche, il club ha deciso di non acquistare l’attaccante del Crystal Palace, né ora né in futuro. Gli esami hanno mostrato problemi al ginocchio che spingono il club a mettere da parte l’operazione. La situazione si complica, soprattutto dopo le recenti difficoltà dell’attaccante francese, già segnate dalla mancanza di fortuna con gli infortuni di Giroud.

Il Milan ha deciso di interrompere definitivamente la trattativa per Jean-Philippe Mateta: l’attaccante del Crystal Palace non vestirà la maglia rossonera né in questa finestra né nella prossima estate, dopo che gli accertamenti medici supplementari richiesti dal club hanno alimentato dubbi rilevanti sulle condizioni del ginocchio. Una scelta di prudenza, maturata nelle ultime ore, che chiude il dossier e riapre una questione mai risolta: la caccia al bomber. Il dopo-Giroud, un vuoto mai colmato. Da quando Olivier Giroud ha salutato Milanello annunciando il trasferimento in MLS, il Milan non è più riuscito a trovare un centravanti affidabile e continuo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Mateta salta dopo le visite: il dopo Giroud è una maledizione

