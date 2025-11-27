Milan in emergenza | senza Pulisic e Gimenez il peso dell’attacco è su Leao

Il Milan si avvicina al delicato incrocio con la Lazio senza una delle sue pedine più preziose. Christian Pulisic, frenato mercoledì da un fastidio muscolare durante l’allenamento, con ogni probabilità non sarà in campo sabato sera a San Siro. A confermarlo è stato direttamente Massimiliano Allegri, che in conferenza ha spiegato come il problema dell’americano sia “più serio del previsto”, cancellando le residue speranze di un recupero lampo. Una nuova frenata in una stagione già segnata da soste forzate e rientri a singhiozzo, compresi quelli tra Parma e derby. 29 Novembre 2025 - 20:45 Serie A Giornata 13 AC Milan Lazio giorni ore minuti secondi Anteprima Partita Stadio Giuseppe Meazza Un attacco da reinventare nel 3-5-2: Leao è l’unica certezza. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Milan in emergenza: senza Pulisic e Gimenez il peso dell’attacco è su Leao

