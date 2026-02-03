Mikel González elogia Sancet ed esonera categoricamente Luis Prieto per gli infortuni subiti dalla squadra
Questa settimana il calcio spagnolo vive momenti intensi. Mikel González ha parlato pubblicamente di Sancet, elogiandolo come un giocatore importante per la squadra. Nel frattempo, l’Atletico ha deciso di esonerare Luis Prieto, colpevole di aver causato diversi infortuni tra i suoi giocatori, tra cui proprio Sancet, che ha subito il suo quarto infortunio stagionale. La partita di mercoledì contro il Valencia si presenta complicata, soprattutto senza il centrocampista chiave.
2026-02-03 15:11:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! L’Atletico giocherà questo mercoledì nei quarti di finale di Coppa contro il Valencia senza Sancet, che ha subito il suo quarto infortunio in questa stagione, il terzo ai muscoli posteriori della coscia. Il centrocampista navarrese proverà ad inserirsi al più presto, ma Il suo assetto lo porterà anche, come Nico, da uno specialista esterno al club.. “Recupereremo questi specialisti per porre fine a questi disturbi. Sancet ha aumentato la sua disponibilità del 20% rispetto alla scorsa stagione. Lui è il primo a porre rimedio ed è nel miglior momento di maturità e di lavoro degli ultimi quattro anni.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondimenti su Sancet Copa
Meloni fa gli auguri agli italiani ed elogia il presepe: "Non impone nulla a nessuno"
Infortuni Arsenal, situazione inaspettata per Mikel Arteta! Il tecnico dei Gunners perde Gabriel Magalhães in difesa: le opzioni per sostituire il pilastro brasiliano nel derby
Ultime notizie su Sancet Copa
Mikel González: No pensamos reforzar el puesto de central en eneroEl director deportivo del Athletic, Mikel González, ha matizado este domingo al borde del césped de Balaídos una realidad patente por el contexto de los centrales del equipo de Valverde, que cuenta ... as.com
Welcome to Visit Milan Italy Georges Dugarry, Karen Francis-Jones, Joanna Clark, David Miller, Refbiagi Bambang Neka, Nina Carvalho, Suratno Winaryo, Mikel Agung Darmono, Melinda Horváth Hollósi, Narine Abovyan, Bev Francis, Joanna Lenngerd, Jo P - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.