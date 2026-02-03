Mikel González elogia Sancet ed esonera categoricamente Luis Prieto per gli infortuni subiti dalla squadra

Questa settimana il calcio spagnolo vive momenti intensi. Mikel González ha parlato pubblicamente di Sancet, elogiandolo come un giocatore importante per la squadra. Nel frattempo, l’Atletico ha deciso di esonerare Luis Prieto, colpevole di aver causato diversi infortuni tra i suoi giocatori, tra cui proprio Sancet, che ha subito il suo quarto infortunio stagionale. La partita di mercoledì contro il Valencia si presenta complicata, soprattutto senza il centrocampista chiave.

