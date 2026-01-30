Bologna si prepara alla settimana di Arte Fiera, che si terrà dal 5 all’8 febbraio. La città si accende con più di 300 opening distribuiti ovunque, tra gallerie e spazi pubblici. Un’occasione importante per scoprire nuove esposizioni e incontrare artisti, mentre si rafforza il fermento culturale che anima il capoluogo emiliano.

di Benedetta Cucci Bologna sotto i riflettori dell’arte. E’ in arrivo la settimana di Arte Fiera, dal 5 all’8 febbraio, e parallelamente nasce Art City, un cartellone di oltre 300 opening che coinvolge tutta la città. Tra le mostre attese c’è sicuramente ’Michelangelo Pistoletto. Dalla Cittadellarte allo Statodell’arte’ che si apre il 3 febbraio a Palazzo Boncompagni, con la curatela di Silvia Evangelisti. Sotto questo titolo si snoda un percorso che comprende opere storiche e progetti che attraversano oltre sessant’anni di ricerca dell’artista centrati sul rapporto tra arte, società e politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Michelangelo Pistoletto. Arte, società, politica. Sessant’anni di ricerca

