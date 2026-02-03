Michela Scafetta ha deciso di mettersi in gioco per una causa che le sta molto a cuore. Non si tratta di una battaglia legale come tante altre, ma di un gesto di cuore che nasce dalla voglia di fare la differenza. La sua storia dimostra come, a volte, la vera forza si trovi nel coraggio di agire per quello in cui si crede, anche fuori dalle aule di tribunale.

di Paolo Fedele * Non tutte le storie iniziano con un diritto da difendere. Alcune iniziano con una persona, con una vita, con una sfida. Michela Scafetta appartiene a chi sa ascoltare prima di agire, chi mette le persone al centro di ogni pratica, chi trasforma la legge in protezione e conforto. Il suo studio è un punto di riferimento per centinaia di clienti, molti militari, molti con storie difficili e complesse. Ma per Michela ogni caso è personale. Ogni preoccupazione, ogni ansia, ogni speranza diventa parte del suo lavoro. Non solo strategie, non solo udienze, non solo tesi difensive: presenza, ascolto, dedizione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Michela Scafetta: la legge con il cuore

Approfondimenti su Michela Scafetta

Michela Scafetta commenta con emozione il libro di Paolo Fedele, “Il cuore di una divisa nel mare dell’amore”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Michela Scafetta

Argomenti discussi: Il cuore di una divisa nel mare dell’amore Michela Scafetta | Dietro ogni uniforme batte un cuore.

Michela Scafetta. . “I migliori anni della nostra vita non sono quelli che passano, ma quelli che restano. Nelle canzoni, nei ricordi, nelle emozioni che non invecchiano mai.” #RenatoZero #IMiglioriAnniDellaNostraVita #MusicaCheResta #EmozioniSenzaTe - facebook.com facebook