Sorrentino Spielberg gli Avengers l’Odissea di Nolan e il biopic su Michael Jackson Tutti i film più attesi del 2026

Nel 2026, il cinema si prepara a offrire una vasta gamma di titoli attesi, tra grandi registi come Sorrentino e Spielberg, blockbuster come gli Avengers, e capolavori di registi come Nolan e biopic su figure iconiche come Michael Jackson. Questi film promettono di arricchire il panorama cinematografico con produzioni di alta qualità e storie coinvolgenti, mantenendo vivo l’interesse degli appassionati e degli spettatori di tutto il mondo.

Il successo al botteghino di Checco Zalone riaccende l' hype riguardo i prossimi imperdibili appuntamenti al cinema del 2026. Partendo da titoli italiani, manca poco al primo confronto, quello con Paolo Sorrentino con La grazia, già presentato in concorso all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, ma non ancora distribuito in sala. L'incontro tra il pubblico e il Presidente della Repubblica portato sul grande schermo dal regista Premio Oscar ed interpretato da Toni Servillo avverrà il 15 gennaio. Un paio di settimane dopo, il 29 gennaio, sarà la volta di Gabriele Muccino e del suo Le cose non dette, dramma con tinte noir tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini e la colonna sonora originale curata da Mahmood.

