Allerta meteo temporali e piogge sull’Italia Le zone più a rischio

L’Italia si prepara a un cambiamento climatico con temporali e piogge che coinvolgono diverse regioni. Il bollettino della Protezione Civile per il 17 dicembre 2025 segnala un ritorno dell’instabilità atmosferica dopo un lungo periodo di alta pressione, mettendo in evidenza le zone più a rischio e la necessità di attenzione alle condizioni meteorologiche in atto.

Il bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile per mercoledì 17 dicembre 2025 segna il ritorno dell’Italia a condizioni meteorologiche più instabili, ponendo fine al lungo periodo dominato dall’alta pressione che aveva caratterizzato l’inizio del mese. Questa fase di stabilità, che aveva garantito giornate serene o poco nuvolose, è stata interrotta da una perturbazione atlantica, la quarta di dicembre e particolarmente attiva, che ha raggiunto la Penisola nelle ore precedenti, portando con sé piogge diffuse e un sensibile aumento della nuvolosità su gran parte del territorio nazionale. Thesocialpost.it

