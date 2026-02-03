Mercato Torino è Ebosse l’ultimo tassello per la difesa | Masina saluta resta il giallo su Olusesi

Il Torino ha concluso le operazioni di gennaio con l’arrivo di Enzo Ebosse, che si aggiunge alla difesa. Masina saluta i granata, mentre su Olusesi ancora non ci sono certezze. Le ultime settimane hanno visto il club muoversi rapidamente per rinforzare il reparto arretrato, portando l’ivoriano a Torino. Restano alcuni dubbi sul futuro di Olusesi, ma per ora si lavora con cautela.

