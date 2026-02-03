Mercato Torino è Ebosse l’ultimo tassello per la difesa | Masina saluta resta il giallo su Olusesi

Il Torino ha concluso le operazioni di gennaio con l’arrivo di Enzo Ebosse, che si aggiunge alla difesa. Masina saluta i granata, mentre su Olusesi ancora non ci sono certezze. Le ultime settimane hanno visto il club muoversi rapidamente per rinforzare il reparto arretrato, portando l’ivoriano a Torino. Restano alcuni dubbi sul futuro di Olusesi, ma per ora si lavora con cautela.

Il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Ebosse, il suo nuovo colpo di mercato.

Il Torino ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Ebosse, il nuovo acquisto che punta a rinforzare la difesa.

Calciomercato Torino, Ebosse a un passo: formula e dettagliIl Torino accelera per Enzo Ebosse: trattativa avanzata con l’Udinese. Prestito con diritto di riscatto per rinforzare la difesa. europacalcio.it

Ebosse Torino, ufficiale il colpo di mercato: dettagli, formula e comunicato del clubEbosse Torino: un matrimonio di parole che i fan granata impareranno a conoscere. E’ lui il colpo di calciomercato messo a segno sul gong dai piemontesi «Un nuovo acquisto? Vediamo. Stiamo lavorando p ... calcionews24.com

Torino, la giornata: alle 20 cala il sipario sulla sessione di #mercato invernale #Cairo apre a un nuovo innesto, priorità anche agli esuberi #Torino #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo x.com