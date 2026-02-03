Meloni | Torino? problema humus culturale

La premier Meloni torna a parlare di Torino, parlando di un problema legato all’humus culturale della città. In un’intervista, ha detto che non si può arretrare e che il governo sta lavorando per rafforzare le norme e prevenire situazioni simili in futuro. Meloni ha sottolineato l’impegno per rendere le regole più efficaci, senza entrare nei dettagli. La questione resta aperta e al centro del dibattito politico.

19.05 18.35 Napoli, 22enne accoltellata ed uccisa18.17 Niscemi,cade auto simbolo su precipizio17.30 Salvini: pensavo Vannacci avesse lealtà16.35 Vannacci lascia Lega, fonda suo partito15.50 Piantedosi: corteo era resa conti Stato14.50 Torino,Procura procede per devastazione14.00 Vannacci verso l'addio alla Lega13.00 Rafah, rientri a Gaza vanno a rilento "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip "L’INVISIBILE - La cattura di Matteo Messina Denaro", martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Meloni Torino

Durante un intervento in una chiesa di Roma, un artista ha dipinto un angelo che somiglia a Giorgia Meloni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Meloni Torino

Argomenti discussi: Meloni, su fatti come a Torino c'è un problema di humus culturale.

Meloni, su fatti come a Torino c’è un problema di humus culturale(ANSA) – ROMA, 03 FEB – Penso che non si possa arretrare penso che dobbiamo e stiamo lavorando anche su questo garantire con norme ancora più efficaci che queste cose non accadano. Ma penso che ci si ... espansionetv.it

Scontri Askatasuna, Meloni: Su sicurezza non arretriamo. Schlein invoca unità? SperiamoScontri Askatasuna, Meloni: Su sicurezza non arretriamo. Schlein invoca unità? Speriamo Le parole della premier alla delegazione di 'Far West': sulla condanna alle violenze serve chiarezza da parte ... adnkronos.com

#TG2000 - Il decreto sicurezza. La premier Meloni chiede collaborazione istituzionale alle opposizioni. Oggi alle 14 e alle 16 ministro Piantedosi riferirà a Camera e Senato sugli scontri di Torino. #3febbraio #DecretoSicurezza #Sicurezza #Piantedosi #scudo - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #2febbraio #Sicurezza #Meloni #Torino #Askatasuna #Mattarella #Niguarda #Niscemi #Ucraina #Russia #StatiUniti #Iran #UE #VitaConsacrata #MariaRitaParsi x.com