Durante un intervento in una chiesa di Roma, un artista ha dipinto un angelo che somiglia a Giorgia Meloni. La notizia si è diffusa in fretta, ma non si tratta di uno scandalo. Molti commentano che si tratta di semplice ignoranza culturale, niente di più. La vicenda ha acceso discussioni sui social, scatenando reazioni contrastanti tra chi vede in questo un episodio senza peso e chi invece ci legge un messaggio politico.

La notizia è rimbalzata rapidamente da un sito all'altro: nella basilica romana di San Lorenzo in Lucina, durante un intervento su una pittura murale, un angelo avrebbe assunto o reso più evidente - tratti somiglianti a quelli di Giorgia Meloni. Da ß, il riflesso automatico: accuse di propaganda, interrogazioni, verifiche, scandalo. Un copione ormai noto, che si attiva con sorprendente puntualità ogni volta che arte, simbolo e potere entrano anche solo lateralmente in contatto. Eppure, a colpire davvero non è l'angelo ma è la reazione. Non scandalizza che un volto riconoscibile appaia in un contesto artistico o sacro; questo è accaduto per secoli senza traumi collettivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Meloni-Angelo uno scandalo? No, è soltanto analfabetismo culturale

Marco Travaglio attacca duramente Giorgia Meloni durante la trasmissione di La7, dicendo che dovrebbe farsi spiegare le basi del diritto.

