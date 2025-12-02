Tempo di lettura: 3 minuti “Siamo al procedimento nr. 110 dai quali sono costretto a difendermi sin dal 1995, quando ho assunto le funzioni di pubblico ministero, ad oggi per avere sempre agito nel rispetto della Costituzione, per l’interesse pubblico ed il bene comune. Ho sempre operato da sindaco di Napoli e da sindaco metropolitano per salvare le aziende pubbliche, metterle in sicurezza e farle operare con i conti in regola. Lo abbiamo fatto per il Comune di Napoli, quando sarebbe stato più facile e meno rischioso dichiarare il dissesto dell’ente quando mi sono insediato nel 2011, quando lo trovai senza un euro in cassa”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ctp, De Magistris si difende: “Accusato per aver evitato il dissesto e salvato Napoli”