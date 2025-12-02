Ctp De Magistris si difende | Accusato per aver evitato il dissesto e salvato Napoli
Tempo di lettura: 3 minuti “Siamo al procedimento nr. 110 dai quali sono costretto a difendermi sin dal 1995, quando ho assunto le funzioni di pubblico ministero, ad oggi per avere sempre agito nel rispetto della Costituzione, per l’interesse pubblico ed il bene comune. Ho sempre operato da sindaco di Napoli e da sindaco metropolitano per salvare le aziende pubbliche, metterle in sicurezza e farle operare con i conti in regola. Lo abbiamo fatto per il Comune di Napoli, quando sarebbe stato più facile e meno rischioso dichiarare il dissesto dell’ente quando mi sono insediato nel 2011, quando lo trovai senza un euro in cassa”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Napoli, il Centro Storico sfigurato: l'anima offesa soffoca tra graffiti, decadenza e mondezza. Borrelli (AVS): "Non bastano le pulizie spot, servono tolleranza zero e videosorveglianza capillare. Chi ama davvero Napoli, la difende ogni giorno, non solo a parole." - facebook.com Vai su Facebook
Ricapitalizzazioni Ctp, notificati otto inviti a dedurre. C'è anche De Magistris - Si verifica la sussistenza di un danno erariale di oltre 23,5 milioni di euro ... Si legge su rainews.it
Ricapitalizzazioni della Ctp, danno erariale di 23.5 milioni di euro: invito a dedurre per de Magistris - Sulla base della documentazione acquisita, tali ricapitalizzazioni sarebbero state deliberate in un contesto caratterizzato da perdite pluriennali, poi culminate nel fallimento della società nel 2022 ... Segnala napolitoday.it
Inchiesta Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris - Contesta un danno erariale di oltre 23 milioni e mezzo di euro, la procura regionale per la Campania della Corte dei conti, in relazione alle ricapitalizzazioni della Ctp, società partecipata di trasp ... Da msn.com
Indagine Ctp, De Magistris: "Sono orgoglioso di aver salvato posti di lavoro" - L'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris interviene sull'atto di costituzione in mora per danno erariale che gli è stato notificato dalla guardia di finanza. Segnala rainews.it
De Magistris, indagine Corte Conti? Formali eventuali violazioni - Ieri mi è stato notificato, unitamente ad una trentina di persone, tutti consiglieri metropolitani, dirigenti ed anche il segretario generale, un mero atto di interruzione della prescrizione per una ... Scrive ansa.it